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"Укрзализныця" запускает новый поезд Киев - Винница: когда и как будет курсировать

Среда 16 июля 2025 11:03
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"Укрзализныця" запускает новый поезд Киев - Винница: когда и как будет курсировать Фото: "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в Винницу (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" назначила новый дневной поезд №275/276 Киев - Винница из-за повышенного спроса на этом направлении. Он будет курсировать в пиковые даты - 20, 26 и 28 июля 2025 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Когда и как будет курсировать

Поезд будет отправляться из Киева в 10:35 и прибывать в Винницу в 13:45. В обратном направлении он будет отправляться из Винницы в 16:17 и прибывать в столицу в 19:55. Останавливаться поезд будет в Фастове и Казатине.

В составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения. Нечетные места расположены у окна, четные - у прохода.

Билеты доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запускает тестовый поезд Чоп - Львов через Карпаты 17, 19 и 25 июля. Поезд №218/217 будет курсировать днем с остановками в Мукачево, Славском, Сколе и других курортных городах. Удобные пересадки - на поезда из-за границы и из Львова в разные регионы Украины.

Также мы рассказывали, что пассажиры "Укрзализныци" имеют право на ряд бесплатных услуг, которые входят в стоимость билета. Среди них - питьевая вода, туалеты на вокзалах, пользование аптечкой, микроволновкой, возвращение на станцию, если проехали свою, и даже страхование на сумму до 320 тысяч гривен.

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Укрзализныця Поезда
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