"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда по популярным маршрутам: куда будут курсировать

В компании отмечают, что поезд №213/214 Киев – Ужгород отправится 25 и 27 октября из Киева с рекордным количеством детских групп на борту. Обратные рейсы из Ужгорода запланированы на 26 и 28 октября в 20.20 с прибытием в Киев в 10:06. Билеты уже в продаже.

Поезд Интерсити+ №777/778 Киев – Львов будет курсировать 25, 26 и 31 октября. Отправление из Киева в 6:54, прибытие во Львов в 13:12. Со Львова поезд будет отправляться в 13:50, в Киев должен прибыть в 20:02.

Подробнее ознакомиться с расписанием движения и купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци", на вебсайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.