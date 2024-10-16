"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди за популярними маршрутами: куди курсуватимуть

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на шкільні канікули для дитячих груп та інших пасажирів у найпопулярніших напрямках. Додаткові поїзди курсуватимуть із Києва в Ужгород та Львів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
У компанії зазначають, що поїзд №213/214 Київ – Ужгород вирушить 25 та 27 жовтня з Києва, з рекордною кількістю дитячих груп на борту. Зворотні рейси з Ужгорода заплановані на 26 та 28 жовтня о 20:20 з прибуттям до Києва о 10:06. Квитки вже у продажу.
Поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ – Львів курсуватиме 25, 26 та 31 жовтня. Відправлення з Києва о 6:54, прибуття до Львова о 13:12. Зі Львова поїзд вирушатиме о 13:50, до Києва він має прибути о 20:02.
Детальніше ознайомитися із розкладом руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на вебсайті, в чат-боті та в касах вокзалів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила про додаткові поїзди на осінні шкільні канікули. У жовтні курсуватимуть додаткові рейси з Києва до Львова та Одеси. Зокрема, призначено денний поїзд №191/192 Львів – Київ – Львів, який відправлятиметься з Києва 20, 25 та 27 жовтня. У складі будуть купейні та люксові вагони.
Крім того, поїзд №115/116 Київ – Одеса вирушить з Києва 27 жовтня.
РБК-Україна розповідало, що під час осінніх канікул курсуватимуть додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський – Київ. Поїзд відправлятиметься з Києва 24, 28 та 31 жовтня. Він зупинятиметься у Хмельницькому та Вінниці.
"Укрзалізниця" також повідомила про рекордний попит на групові перевезення під час осінніх канікул. На 25 жовтня, перший день масових подорожей школярів, вже заброньовано понад 3000 місць для дитячих груп.
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