"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на период осенних каникул: куда можно доехать
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительные рейсы поезда из Киева в Каменец-Подольский и обратно. Этот поезд будет курсировать в период осенних школьных каникул.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В компании отмечают, что в период осенних каникул у школьников будут курсировать дополнительные рейсы поезда №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев.
Поезд будет отправляться из Киева 24, 28 и 31 октября в 08:26 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:20. В обратном направлении он будет отправляться из Каменец-Подольского в эти же даты в 11:35, в Киев должен прибыть в 19:48.
Поезд будет останавливаться на железнодорожных станциях в Хмельницком и Виннице, поэтому планирующие поездки из этих городов также могут покупать билеты. В составе поезда есть вагоны плацкартные, купе и люкс. "Укрзализныця" отмечает, что продажа билетов на дополнительные рейсы уже начата.
Подробнее ознакомиться с расписанием движения и купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци", на вебсайте , в чат-боте и в кассах вокзалов.
Напомним, "Укрзализныця" объявила о назначении дополнительных поездов на период осенних школьных каникул. Дополнительные рейсы из Киева во Львов и Одессу будут курсировать в октябре. В частности, назначены два дополнительных рейса: дневной поезд №191/192 Львов – Киев – Львов, который будет отправляться из Киева 20, 25 и 27 октября. В состав поезда будут купейные и люксовые вагоны.
Также назначен поезд №115/116 Киев – Одесса, который отправляется из Киева 27 октября.
Также мы писали, что "Укрзализныця" начала продажу групповых билетов для детей и взрослых на осенние каникулы. По данным компании, количество заказанных групповых перевозок для детей достигло рекордного уровня. На первый день массовых поездок школьников, 25 октября, уже было забронировано около 3000 мест для детских групп.
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