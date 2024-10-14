"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на период осенних каникул: куда можно доехать

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительные рейсы поезда из Киева в Каменец-Подольский и обратно. Этот поезд будет курсировать в период осенних школьных каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

В компании отмечают, что в период осенних каникул у школьников будут курсировать дополнительные рейсы поезда №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев.

Поезд будет отправляться из Киева 24, 28 и 31 октября в 08:26 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:20. В обратном направлении он будет отправляться из Каменец-Подольского в эти же даты в 11:35, в Киев должен прибыть в 19:48.

Поезд будет останавливаться на железнодорожных станциях в Хмельницком и Виннице, поэтому планирующие поездки из этих городов также могут покупать билеты. В составе поезда есть вагоны плацкартные, купе и люкс. "Укрзализныця" отмечает, что продажа билетов на дополнительные рейсы уже начата.

Подробнее ознакомиться с расписанием движения и купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци", на вебсайте , в чат-боте и в кассах вокзалов.