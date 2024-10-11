"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на период осенних каникул: куда будут курсировать

"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительных поездов во время осенних школьных каникул. Дополнительные поезда будут курсировать из Киева во Львов и Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

В компании сообщили, что назначили в октябре два дополнительных рейса: дневной поезд №191/192 Львов – Киев – Львов и поезд №115/116 Киев – Одесса – Киев.

Поезд №191/192 будет отправляться из Киева 20, 25 и 27 октября в 08:18 и прибывать во Львов в 16:05. В обратном направлении он будет отправляться из Львова в те же даты в 14.10 и прибывать в Киев в 21.33. В состав поезда будут купейные и люксовые вагоны.

Поезд №115/116 будет отправляться из Киева 27 октября в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. Обратный рейс из Одессы запланирован на 10:14 с прибытием в Киев в 19:48.

Подробности о расписании и билетах можно узнать на официальном сайте "Укрзализныци", в приложении, чат-боте и кассах вокзалов.