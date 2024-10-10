УЗ открыла продажу групповых билетов на осенние каникулы: как заказать

"Укрзализныця" открыла продажу групповых билетов для детей и взрослых на период осенних каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Самые популярные рейсы

В УЗ рассказали, что фиксируют рекордные показатели по оформленным групповым перевозкам для детей.



Так, недавно открылись продажи на осенние каникулы, и уже на первый день массовых путешествий школьников - 25 октября - оформлено около 3000 пассажиров в составе детских групп.



Самыми популярными школьными рейсами стали:

поезда ужгородского направления №81 и №29 через горный курорт Славское (с более чем 500 детьми в сутки)

поезд №91 "Киев - Львов" (за первый день было получено 11 заявок, поэтому его пассажирами станут 347 детей и сопровождающих)

поезд "Стефания" №43 "Черкассы - Ивано-Франковск" (с 307 школьниками)

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как оформить заказ групповых билетов

Оформить заявку на групповые перевозки школьников и их сопровождающих можно заранее. Для этого необходимо воспользоваться соответствующей формой на портале УЗ.

При заказе групповых билетов необходимо будет указать, среди прочего:

персональные данные заказчика

станцию оформления билетов

информацию о поездке (откуда, куда именно и в какой день планируется поездка)

информацию об обратной поездке

желаемый тип вагона

информацию о группе пассажиров (детей, студентов, взрослых, льготников)

На сайте отмечается, что минимальная группа - 10 пассажиров.

Срок подачи заявок - от 35 до 7 дней до отправления поезда.

После подтверждения заявки онлайн-сервис УЗ будет ожидать квитанцию об оплате резерва в течение ровно 48 часов (без квитанции заявка автоматически аннулируется).

Уточняется также, что групповые заказы на международные рейсы временно можно оформить только на рейсы в Кишинев, Хелм, Дорохуск и Перемышль (при этом приоритет предоставляется социальным группам населения).

Онлайн форма заказа групповых билетов (скриншот: services.uz.gov.ua/group-order)