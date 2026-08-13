Оказались в ловушке из-за обстрелов РФ: какая помощь ждет пассажиров УЗ в пути

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Из-за очередных атак РФ по транспортной и гражданской инфраструктуре Одесской области железнодорожное движение на отдельных участках претерпело изменения .

Также питание предоставляют поездным бригадам. Из-за задержки рейсов и устранения последствий обстрелов их рабочие изменения продолжаются значительно дольше обычного.

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава в результате вражеских атак ряд рейсов вынужден курсировать с задержками.

Напомним, что железнодорожники постоянно совершенствуют сервисы и правила безопасности пассажиров во время военного положения.

На фоне регулярных атак на инфраструктуру компания призывает соблюдать протоколы безопасности - при раздании сигнала воздушной тревоги на станциях пассажирам важно немедленно проходить в укрытие и знать, как действовать на вокзале.

Если опасность возникла непосредственно во время движения, следует четко следовать указаниям бригады, ведь разработан алгоритм действий, как вести себя в поезде в случае угрозы обстрела.

Несмотря на военные вызовы, перевозчик продолжает развивать гражданские инициативы. Недавно компания запустила функцию, благодаря которой книги будут доставлять прямо в купе при покупке билета, чтобы поддержать украинские издательства.