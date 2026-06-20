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"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из Польши в Украину

19:41 20.06.2026 Сб
2 мин
"Укрзализныця" и PKP договорились о состыковке расписаний, чтобы пассажиры не потеряли пересадку
aimg Валерия Абабина
"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из Польши в Украину Фото: Международные поезда в Украину будут отправляться с задержкой (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Международные поезда из Холма и Перемышля в Украину будут отправляться с задержкой до 2,5-3 часов из-за перебоев в работе энергетической инфраструктуры польской железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Из-за перебоев в энергоснабжении на польской железной дороге задерживаются поезда, следующие из Варшавы в Холм и Перемышль.

"Укрзализныця" совместно с PKP Intercity приняла решение обеспечить стыковку с поездами, прибывающими с опозданием, чтобы пассажиры не пропустили пересадку.

На территории Украины железнодорожники обещают "приложить все усилия для сокращения отставания от графика" и, где это позволят условия, - следовать с ускорением.

Пассажирам, чье путешествие предусматривает дальнейшую пересадку в пределах Украины, рекомендуется сообщить об этом поездной бригаде или обратиться через обратную связь в приложении с копиями билетов.

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Напомним, в январе 2026 года "Укрзализныця" также сообщала о задержках рейсов из Холма - тогда польские диспетчеры задерживали пересадочный поезд в Варшаву, а на станции работала отдельная бригада для сопровождения пассажиров.

"Укрзализныця" ранее поясняла, что в случае опоздания польских поездов украинские рейсы могут ждать или пассажиров пересаживают на другой поезд.

В одном из таких случаев поезд Перемышль-Киев задержался на 3 часа 41 минуту, но всех пассажиров удалось отправить.

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