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Укрзалізниця попередила про затримки поїздів з Польщі до України

19:41 20.06.2026 Сб
2 хв
Укрзалізниця та PKP домовились про стикування, щоб пасажири не втратили пересадки
aimg Валерія Абабіна
Укрзалізниця попередила про затримки поїздів з Польщі до України Фото: Міжнародні поїзди до України відправлятимуться із затримкою (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Міжнародні поїзди з Холма та Перемишля до України відправлятимуться із затримкою до 2,5-3 годин через перебої в енергетичній інфраструктурі на польській залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Через перебої в енергомережі на польській залізниці затримуються поїзди у напрямку з Варшави до Холма та Перемишля.

Укрзалізниця спільно з PKP Intercity ухвалила рішення забезпечити стикування з поїздами, що прибувають із запізненням, щоб пасажири не втратили пересадку.

На території України залізничники обіцяють "докласти всіх зусиль для скорочення відставання від графіка" і де це дозволять умови – прямувати з пришвидшенням.

Пасажирам, чия подорож передбачає подальшу пересадку в межах України, радять повідомити про це поїзну бригаду або звернутися через зворотний зв'язок у застосунку з копіями квитків.

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Нагадаємо, у січні 2026 року Укрзалізниця також повідомляла про затримки рейсів з Холма – тоді польські диспетчери притримували пересадковий поїзд до Варшави, а на станції працювала окрема команда для супроводу пасажирів.

Укрзалізниця пояснювала раніше, що у разі запізнення польських поїздів українські рейси можуть чекати або пасажирів пересаджують на інший потяг.

В одному з таких випадків поїзд Перемишль-Київ затримався на 3 години 41 хвилину, але всіх пасажирів вдалося відправити.

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