Укрзалізниця попередила про затримки поїздів з Польщі до України

Міжнародні поїзди з Холма та Перемишля до України відправлятимуться із затримкою до 2,5-3 годин через перебої в енергетичній інфраструктурі на польській залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Через перебої в енергомережі на польській залізниці затримуються поїзди у напрямку з Варшави до Холма та Перемишля.

Укрзалізниця спільно з PKP Intercity ухвалила рішення забезпечити стикування з поїздами, що прибувають із запізненням, щоб пасажири не втратили пересадку.

На території України залізничники обіцяють "докласти всіх зусиль для скорочення відставання від графіка" і де це дозволять умови – прямувати з пришвидшенням.

Пасажирам, чия подорож передбачає подальшу пересадку в межах України, радять повідомити про це поїзну бригаду або звернутися через зворотний зв'язок у застосунку з копіями квитків.