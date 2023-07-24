Пересадка в Перемышле. Ждут ли поезда "УЗ" пассажиров, которые опаздывают в Польше

Украинцы, следующие в Европу по железной дороге, чаще всего используют пересадочный узел польской станции Перемышль неподалеку от украинской границы.

В "Укразализныце" рассказали, что нужно знать украинским пассажирам, если по пути в Украину их поезд по Польше опаздывает в Перемышль, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Поезда по Польше часто задерживаются в пути на несколько часов. Пассажиры, следующие с пересадкой в Украину, часто волнуются, что не успеют на свой поезд "Укрзализныци". Подобные вопросы периодически обсуждают в соцсетях. Пользователи с опытом таких поездок утверждают, что украинские поезда не отправляются, пока не заберут всех пассажиров, купивших билеты в Украину.

"Укрзализныця делает все возможное, чтобы обеспечить пассажирам возможность добраться до конечного пункта назначения. Диспетчеры вместе с иностранными коллегами контролируют процесс", – сообщили avianews.com в "Укрзализныце".

Отмечается, что если группы пассажиров опоздают на украинский поезд по вине иностранных железных дорог, "Укрзализныця" может задержать отправку поезда в Украину.

Также есть другой вариант – "Укрзализныця" может посадить пассажиров, которые не успели на свой поезд в Украину, на другой поезд – по тем же билетам.

В пресс-службе привели пример, что 13 июля 2023 года из-за чрезвычайной ситуации на польской железной дороге несколько поездов опоздали в Перемышль на более чем 5 часов. Тогда на свою пересадку на украинский поезд Перемышль-Киев не успевали 160 пассажиров.

Диспетчеры вместе с польскими коллегами перестроили график движения. В результате всех опоздавших пассажиров посадили на поезд №716 Перемышль-Киев.

"Загрузка поезда была 100%, задержка 3 часа 41 минута. Все немного устали, но счастливы выехали в Украину", – рассказали в пресс-службе украинского железнодорожного оператора.

Напомним, мы писали, как доехать Польшей бесплатно, если опоздали на поезд в Перемышле.

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