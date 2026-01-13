"Укрзализныця" предупредила о массовых задержках поездов: список рейсов

Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением ряд пригородных поездов курсирует с задержками в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В частности, с ориентировочной задержкой около 2,5 часа следует поезд №6606 Малин - Киев.
На Черниговщине из-за отсутствия напряжения поезд №6907Нежин - Киев отправился со станции Заворичи с задержкой 41 минута.
На Киевщине из-за пропуска приоритетных поездов поезд №6540Фастов-1 - Святошин отправился с опозданием 38 минут.
Из-за отсутствия напряжения в контактной сети поезда в Харьков курсируют с задержками со станции Мерефа:
Позже "Укрзализныця сообщила" об обновлении по Харьковщине: из-за колебаний напряжения задержки фиксируются на участке Мерефа - Харьков в направлении Харькова.
Речь идет о поездах:
Из соображений безопасности также задерживается отправление ряда пригородных поездов Коростенского направления. На неопределенное время задержаны:
В "Укрзализныце" отмечают, что движение поездов корректируется в зависимости от ситуации с безопасностью и состояния энергосети, а об изменениях пассажиров будут информировать дополнительно.
Также задерживаются поезда:
Однако из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может меняться
В ночь на сегодня российские войска совершили очередную масштабную атаку на Киев и ряд других регионов Украины, применяя ракеты различных типов и ударные беспилотники.
Около двух часов ночи по столице был нанесен удар баллистическими ракетами - в городе прогремели взрывы. Под утро Киев снова оказался под ракетной атакой.
Под обстрелами этой ночью также находились Харьков, Одесса и Кривой Рог. Уже есть информация о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.