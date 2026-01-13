UA

Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Укрзалізниця" попередила про масові затримки потягів: список рейсів

Ілюстративне фото: "Укрзалізниця" попередила про масові затримки потягів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням низка приміських поїздів курсує із затримками у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Затримки на Київщині та Чернігівщині

Зокрема, з орієнтовною затримкою близько 2,5 години прямує поїзд №6606 Малин - Київ.

На Чернігівщині через відсутність напруги поїзд №6907 Ніжин - Київ вирушив зі станції Заворичі із затримкою 41 хвилина.

На Київщині через пропуск пріоритетних поїздів поїзд №6540 Фастів-1 - Святошин відправився із запізненням 38 хвилин.

Затримки руху в напрямку Харкова

Через відсутність напруги в контактній мережі поїзди до Харкова курсують із затримками зі станції Мерефа:

  • №6506 Златопіль - Харків - затримка 1 година
  • №6682 Власівка  Харків - затримка 47 хвилин

Пізніше "Укрзалізниця повідомила" про оновлення по Харківщині: через коливання напруги затримки фіксуються на ділянці Мерефа - Харків у напрямку Харкова.

Йдеться про поїзди:

  • №6506 Златопіль - Харків
  • №6508 Біляївка - Харків
  • №6684 Берестин - Харків
  • №6702 Зміїв - Харків

Коростенський напрямок

З міркувань безпеки також затримується відправлення низки приміських поїздів Коростенського напрямку. На невизначений час затримані:

  • №6610 Коростень - Борщагівка
  • №6606 Малин - Київ

В "Укрзалізниці" зазначають, що рух поїздів коригується залежно від безпекової ситуації та стану енергомережі, а про зміни пасажирів інформуватимуть додатково.

Західний напрямок

Також затримуються потяги: 

  • 178 Івано-Франківськ-Київ +2.30
  • 771 Київ-Хмельницький +3 години
  • 6 Ясіня-Запоріжжя +1 година

Однак через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися

Обстріл Києва 13 січня

У ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову масштабну атаку на Київ та низку інших регіонів України, застосовуючи ракети різних типів і ударні безпілотники.

Близько другої години ночі по столиці було завдано удару балістичними ракетами - у місті пролунали вибухи. Під ранок Київ знову опинився під ракетною атакою.

Під обстрілами цієї ночі також перебували Харків, Одеса та Кривий Ріг. Вже є інформація про загиблих, поранених і значні руйнування. Зокрема, в Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

УкрзалізницяПотяг