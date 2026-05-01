Коломойскому объявили новое подозрение, - источник

11:42 01.05.2026 Пт
2 мин
В чем обвиняют бизнесмена?
aimg Татьяна Степанова aimg Юлия Акимова
Коломойскому объявили новое подозрение, - источник Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора объявили новое подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому. Его обвиняют в махинациях со средствами ПриватБанка на 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и пресс-службу СБУ.

Читайте также: Адвоката Коломойского поймали на взяточничестве, - источники

СБУ не назвала имя бизнесмена, которому объявили подозрение, однако, по данным источника РБК-Украина, речь идет именно о Коломойском.

По материалам дела, в 2014 году Коломойский и связанные с ним лица незаконно завладели более 100 млн гривен, принадлежавших подконтрольному им финансовому учреждению - ПриватБанку.

Как установило расследование, финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции.

Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели.

В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота.

По версии стороны обвинения, часть этих активов в конце концов оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров.

В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, которое находилось под его контролем.

В настоящее время установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн гривен. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.

По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепь подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого "перекредитования".

К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.

Следователи СБУ и прокуроры Офиса генпрокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 15.04.2008 года) - мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Продолжается досудебное расследование.

Дело Коломойского

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский сейчас фигурирует в нескольких уголовных делах.

Украинские правоохранители, в частности, выдвинули ему обвинения в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем в рамках уголовного расследования об отмывании и незаконном использовании средств через банковскую инфраструктуру.

Добавим, ранее Высокий суд Англии постановил, что бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны выплатить банку более 3 млрд долларов.

