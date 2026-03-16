"Янтарный рэкет": топ-чиновников областных управлений СБУ поймали на взяточничестве

Украинские правоохранители задержали в Ровенской области двух заместителей начальников областных управлений СБУ. Они требовали взятку у представителя янтарного бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам дела, чиновники СБУ пытались наладить коррупционную схему в Ровенской области. Используя посредника как доверенное лицо, они требовали 620 тысяч долларов у руководителя компании-монополиста в сфере добычи янтаря.

За эту сумму фигуранты обещали бизнесмену "решить вопрос" и закрыть уголовное производство, которое было начато по его деятельности ранее.

Задержание с поличным

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали обоих организаторов сделки и их сообщника при передаче части взятки в размере более 270 тысяч долларов.

Фото: СБУ поймала на взяточничестве двух чиновников (ssu.gov.ua)

Во время обысков у фигурантов изъяли смартфоны с поличным.

Что грозит фигурантам

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается для привлечения к ответственности всех виновных.