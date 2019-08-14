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"Укртрансгаз" заявив про готовність до припинення транзиту газу з Росії

Новини » Економіка    14.08.2019 - 14:49
"Укртрансгаз" заявив про готовність до припинення транзиту газу з Росії
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

"Укртрансгаз" підготував ще п'ять станцій для роботи в реверсному режимі

"Укртрансгаз" завершив модернізацію п’яти компресорних станцій (КС) для роботи в реверсному режимі в рамках підготовки до опалювального сезону 2019/2020. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в прес-службі, це дає можливість, у випадку часткової чи повної зупинки транзиту, забезпечувати безперебійне газопостачання східних і південних регіонів України з європейських країн і з підземних газосховищ на заході України.

Зокрема, на компресорних станціях "Хуст", "Богородчани", "Гусятин", "Бар", "Олександрівка" побудовано нові обв’язки, за рахунок яких вдалось розширити можливості ГТС для оперативного перерозподілу газових потоків та оптимізувати технологічні витрати блакитного палива при роботі станцій в реверсному режимі.

"У січні 2009 року через провокаційні дії "Газпрому" українська ГТС вже була змушена працювати в умовах відсутності транзиту. На той момент штатних можливостей переключення на реверсний режим не було і для проходження газової кризи була реалізована тимчасова схема газопостачання "захід-схід", - нагадали в "Укртрансгазі".

Станом на сьогодні "Укртрансгаз" впровадив всі необхідні технічні і регламентні рішення для створення надійної реверсної схеми, вона готова до функціонування в штатному режимі і може бути активована відразу при необхідності, додали в прес-службі.

&quot;Укртрансгаз&quot; заявив про готовність до припинення транзиту газу з Росії

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк заявив, що новий уряд України сформує групу для переговорів з Росією щодо транзиту газу після 2019 року, яку очолить міністр енергетики. За його словами, керівник буде відповідати за перемовини щодо підписання або нового, або продовження цього контракту з Росією.

Як повідомляло РБУ-Україна, Національний банк України оцінює ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року як помірний. НБУ зазначає, що будівництво "Північного потоку-2" в обхід України триває за підтримки Німеччини. Однак позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відстрочити запуск проекту, що, ймовірно, не трапиться вчасно, до кінця 2019 року.

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