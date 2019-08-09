Росіяни налаштовані на затягування переговорів і газовий шантаж, - Коболєв

Газпром може зайняти неконструктивну позицію

Російська Федерація налаштована на відтягування переговорів щодо транзиту газу по території України, щоб мати більше важелів впливу на Україну вже взимку. Про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, якщо Газпром займе неконструктивну позицію на переговорах по транзиту газу, постане питання про передачу управління українською ГТС консорціуму з міжнародних компаній.

"Сьогодні бачимо, що росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів, щоб з настанням холодів вкотре вдатися до шантажу та викручування рук", - заявив він.

Голова "Нафтогазу" нагадав, що вже створена філія "Оператор газотранспортної системи України" та "Оператор підземних сховищ газу", до оператора ГТС вже переведено персонал, підготовлені до передачі активи.

"Дуже важливою для подальшої реалізації анбандлінгу є швидка сертифікація нового оператора з боку НКРЕКП. Лише після отримання всіх необхідних дозволів він зможе розпочати самостійну роботу", - написав Коболєв.

Нагадаємо, раніше представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що найближчим часом будуть відновлені переговори з Росією з питань транзиту і закупівель газу.

До цього міністр енергетики РФ Олександр Новак запропонував Україні продовжити контракт на транзит газу на нинішніх умовах ще на рік.