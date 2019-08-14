"Укртрансгаз" подготовил пять станций для работы в реверсном режиме

Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

"Укртрансгаз" готовится к полному прекращению транзита газа с 2020 года

"Укртрансгаз" завершил модернизацию пяти компрессорных станций (КС) для работы в реверсном режиме в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, это дает возможность, в случае частичной или полной остановки транзита, обеспечивать бесперебойное газоснабжение восточных и южных регионов Украины из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины.

В частности, на компрессорных станциях "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар", "Александровка" построены новые обвязки, за счет которых удалось расширить возможности ГТС для оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизировать технологические затраты голубого топлива при работе станций в реверсном режиме.

"В январе 2009 года из-за провокационных действий "Газпрома" украинская ГТС уже была вынуждена работать в условиях отсутствия транзита. На тот момент штатных возможностей переключения на реверсивный режим не было и для прохождения газового кризиса была реализована временная схема газоснабжения "запад-восток", - напомнили в "Укртрансгазе".

По состоянию на сегодня "Укртрансгаз" ввел все необходимые технические и регламентные решения для создания надежной реверсной схемы, она готова к функционированию в штатном режиме и может быть активирована сразу при необходимости, добавили в пресс-службе.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил, что новое правительство Украины сформирует группу для переговоров с Россией по транзиту газа после 2019 года, которую возглавит министр энергетики. По его словам, руководитель будет отвечать за переговоры относительно подписания или нового, или продолжение этого контракта с Россией.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины оценивает риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года как умеренный. НБУ отмечает, что строительство "Северного потока-2" в обход Украины продолжается при поддержке Германии. Однако позиции США, Дании и Еврокомиссии могут отсрочить запуск проекта, что, вероятно, не случится вовремя, до конца 2019 года.