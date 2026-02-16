"Укрпочта" уже использует в работе роботов: чем именно они занимаются
Посылки "Укрпочта" уже сортируются с помощью роботизированных линий, компания планирует применить роботов также для сортировки газет и писем.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
"За последние два года мы открыли роботизированные линии, сейчас все посылки сортируются роботами. Скорость сортировки больших посылок выросла до 4 тысяч в час, небольших - 8 тысяч в час", - сказал он и добавил, что до введения роботизированных линий, сортировщики компании сортировали посылки со скоростью 600 единиц в час.
Компания планирует продолжить инвестиции в роботизацию и поэтому, готовит такие же линии для сортировки газет и писем.
"Впервые в истории "Укрпочты" газеты будут сортироваться роботами. На сортировочных объектах газеты будут ездить, будет работать серьезный робот, так же с письмами", - сказал он.
Смилянский говорит, что использование роботов снижает расходы на фонд оплаты труда в компании. "Робот зарплату не просит", - комментирует гендиректор "Укрпочты".
Напомним, в начале февраля Смилянский сделал пост в Facebook, что базовая зарплата для почтальонов в селах составляет 8 650 гривен. Остальной доход составляют премии, которая формируется из доплат за каждую оказанную услугу. например, доставка пенсии - 3 гривны, подписка газеты - 5 гривен, доставленная газета - 50 копеек.
В 2025 году "Укрпочта" автоматическими средствами направила гражданам 2 млн поветок. Это позволило уменьшить нагрузку на военных, сообщали в Минобороны.