"Укрпочта" уже использует в работе роботов: чем именно они занимаются

Посылки "Укрпочта" уже сортируются с помощью роботизированных линий, компания планирует применить роботов также для сортировки газет и писем.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"За последние два года мы открыли роботизированные линии, сейчас все посылки сортируются роботами. Скорость сортировки больших посылок выросла до 4 тысяч в час, небольших - 8 тысяч в час", - сказал он и добавил, что до введения роботизированных линий, сортировщики компании сортировали посылки со скоростью 600 единиц в час.

Компания планирует продолжить инвестиции в роботизацию и поэтому, готовит такие же линии для сортировки газет и писем.

"Впервые в истории "Укрпочты" газеты будут сортироваться роботами. На сортировочных объектах газеты будут ездить, будет работать серьезный робот, так же с письмами", - сказал он.

Смилянский говорит, что использование роботов снижает расходы на фонд оплаты труда в компании. "Робот зарплату не просит", - комментирует гендиректор "Укрпочты".