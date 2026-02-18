"Укрпочта" закрывает несколько отделений в Запорожской области: куда теперь обращаться людям

"Укрпочта" закрывает свои отделения в двух населенных пунктах Запорожской области из-за "неприемлемых рисков" для людей. Получить услуги их жители смогут в другом селе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.
Согласно информации чиновника, в "Укрпочте" приняли непростое решение - закрыть отделения в двух населенных пунктах Пологовского района Запорожской области:
"Бывают дни для тяжелых решений. Сегодня - именно такой", - признал Смелянский.
Он отметил, что "Укрпочта" более двух лет "оставалась единственной компанией", которая продолжала там работать.
"В прошлый раз, когда я был в Орехове, чтобы наградить наших героических работников, из 20-тысячного города оставалось чуть более 800 жителей - и, конечно, наши ребята из ВСУ", - поделился глава компании.
Он отметил, что почтовики - несмотря на крайне сложную ситуацию - "до последнего отказывались оставлять своих клиентов".
"Их мужество вызывает глубокое уважение. Но безопасность людей - и наших работников, и жителей - должна быть в приоритете", - подчеркнул Смелянский.
Он рассказал также, что за последнюю неделю "Укрпочта" потеряла там машину.
"Еще одно авто потеряла местная ВГА, пытаясь нам помочь. Поэтому, к сожалению, работать в этих населенных пунктах стало не просто опасно - это стало неприемлемым риском", - подчеркнул гендиректор компании.
Смелянский рассказал, что "подавляющее большинство пенсий и "Зимней поддержки" уже выплачено" (по состоянию на 18 февраля 2026 года).
При этом "Укрпочта" продолжит обслуживать жителей Орехова и Преображенки в селе Таврийское.
"Наши работники сейчас определяются, где хотят продолжить работу. А мы, конечно, очень надеемся, что обязательно вернемся - тем более, что наши ВСУ имеют определенные успехи на этом направлении", - подчеркнул руководитель "Укрпочты".
В завершение он поблагодарил всю команду компании - территориальных менеджеров, водителей, начальников, операторов и почтальонов - за их работу.
"Благодарность ВГА Запорожья, Ивану Федорову из Орехова за постоянную поддержку! Уверен: до скорой встречи", - добавил чиновник.
