"Укрпочта" закрывает несколько отделений в Запорожской области: куда теперь обращаться людям

Где именно закрывают отделения "Укрпочты"

Согласно информации чиновника, в "Укрпочте" приняли непростое решение - закрыть отделения в двух населенных пунктах Пологовского района Запорожской области:

в городе Орехов;

в селе Преображенка.

"Бывают дни для тяжелых решений. Сегодня - именно такой", - признал Смелянский.

Он отметил, что "Укрпочта" более двух лет "оставалась единственной компанией", которая продолжала там работать.

Насколько опасна ситуация в этих локациях

"В прошлый раз, когда я был в Орехове, чтобы наградить наших героических работников, из 20-тысячного города оставалось чуть более 800 жителей - и, конечно, наши ребята из ВСУ", - поделился глава компании.

Он отметил, что почтовики - несмотря на крайне сложную ситуацию - "до последнего отказывались оставлять своих клиентов".

"Их мужество вызывает глубокое уважение. Но безопасность людей - и наших работников, и жителей - должна быть в приоритете", - подчеркнул Смелянский.

Он рассказал также, что за последнюю неделю "Укрпочта" потеряла там машину.

"Еще одно авто потеряла местная ВГА, пытаясь нам помочь. Поэтому, к сожалению, работать в этих населенных пунктах стало не просто опасно - это стало неприемлемым риском", - подчеркнул гендиректор компании.

В Орехове и Преображенке стало слишком опасно (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

Где могут получить услуги местные жители

Смелянский рассказал, что "подавляющее большинство пенсий и "Зимней поддержки" уже выплачено" (по состоянию на 18 февраля 2026 года).

При этом "Укрпочта" продолжит обслуживать жителей Орехова и Преображенки в селе Таврийское.

Село Таврийское Запорожской области (карта: google.com/maps)

"Наши работники сейчас определяются, где хотят продолжить работу. А мы, конечно, очень надеемся, что обязательно вернемся - тем более, что наши ВСУ имеют определенные успехи на этом направлении", - подчеркнул руководитель "Укрпочты".

В завершение он поблагодарил всю команду компании - территориальных менеджеров, водителей, начальников, операторов и почтальонов - за их работу.

"Благодарность ВГА Запорожья, Ивану Федорову из Орехова за постоянную поддержку! Уверен: до скорой встречи", - добавил чиновник.

Публикация Смелянского (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)