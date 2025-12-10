Сколько повесток прислали автоматически через "Укрпочту": данные от Минобороны
В прошлом году через "Укрпочту" было направлено более 2 млн повесток автоматическими средствами. Это позволило уменьшить нагрузку на военных и повысило эффективность процесса мобилизации.
Более 2 млн повесток автоматически
Во время на Digital Defence Forum руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой заявил, что в 2024-м году было направлено более 2 млн повесток автоматическими средствами через "Укрпочту".
Также он отметил, что ТЦК и СП во время войны должны заниматься только теми, кто реально будет служить.
"ТЦК во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить, все остальные могут получить свои услуги онлайн или через ЦПАУ", - отметил чиновник.
Большое количество не мобилизационных обращений
Берестовой уточнил, что кроме мобилизации ТЦК выполняют еще немало другой работы. Ежегодно на офлайн-посещения в центры приходится 4,2 млн обращений, которые не касаются мобилизации:
- 500 тыс. - по поводу отсрочек;
- 150-180 тыс. - постановка на учет;
- 400 тыс. - уточнение данных;
- 200 тыс. - выдача бумажных учетных документов;
- 900 тыс. - справки о бронировании;
- более 2 млн - отметки об отпуске;
- 400 тыс. - получение проездных талонов;
- тысячи обращений - справки о прохождении службы и сервисы для бизнеса.
