RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

НБУ оштрафовал "Укрпочту" на крупную сумму: причина наказания

14:23 18.03.2026 Ср
2 мин
НБУ выявил нарушения в работе "Укрпочты"
aimg Елена Чупровская
Фото: "Укрпочта" получила штраф от НБУ (Getty Images)

Национальный банк Украины наложил штраф на "Укрпочту". Причина - непредоставление запрашиваемой информации.

За что оштрафовали

"Укрпочта" нарушила требования законодательства, которое регулирует работу на платежном рынке. Конкретная причина - компания не подала в Нацбанк информацию, которую тот официально запрашивал.

Сумма штрафа - 255 000 гривен. Решение о штрафе приняли 16 марта.

"Укрпочта" обязана перечислить штраф в течение пяти рабочих дней после получения решения Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ.

Что еще известно об "Укрпочте" и банковских планах

Штраф от НБУ - не первое напряжение между регулятором и "Укрпочтой". Руководитель предприятия Игорь Смелянский хотел получить PINbank - банк, конфискованный у подсанкционного российского олигарха Гинера, - и создать на его базе почтовый банк. НБУ выступал против этой идеи.

28 января 2025 года Кабинет министров передал акции PINbank от Фонда госимущества в Министерство развития общин и территорий - не "Укрпочте".

Впрочем, 25 февраля стало известно, что "Укрпочта" продолжает добиваться банковской лицензии. Проблема в том, что НБУ уже признал PINbank неплатежеспособным - именно тот банк, на котором строились планы.

Да и сама "Укрпочта" уже три года как убыточна. В таком состоянии компания не соответствует критериям финансовой устойчивости для выхода на банковский рынок, считают в НБУ. Ее нужно докапитализировать.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк УкраиныУкрпочтаШтрафы