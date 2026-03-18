НБУ оштрафовал "Укрпочту" на крупную сумму: причина наказания

За что оштрафовали

"Укрпочта" нарушила требования законодательства, которое регулирует работу на платежном рынке. Конкретная причина - компания не подала в Нацбанк информацию, которую тот официально запрашивал.

Сумма штрафа - 255 000 гривен. Решение о штрафе приняли 16 марта.

"Укрпочта" обязана перечислить штраф в течение пяти рабочих дней после получения решения Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ.

Что еще известно об "Укрпочте" и банковских планах

Штраф от НБУ - не первое напряжение между регулятором и "Укрпочтой". Руководитель предприятия Игорь Смелянский хотел получить PINbank - банк, конфискованный у подсанкционного российского олигарха Гинера, - и создать на его базе почтовый банк. НБУ выступал против этой идеи.

28 января 2025 года Кабинет министров передал акции PINbank от Фонда госимущества в Министерство развития общин и территорий - не "Укрпочте".

Впрочем, 25 февраля стало известно, что "Укрпочта" продолжает добиваться банковской лицензии. Проблема в том, что НБУ уже признал PINbank неплатежеспособным - именно тот банк, на котором строились планы.