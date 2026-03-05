Тысяча новых точек: посылки "Укрпочты" можно будет забрать в магазине, аптеке, кафе и на АЗС

"Укрпочта" планирует открытие не менее 1000 партнерских точек. Это позволит людям удобно забирать посылки без очередей, а бизнесу - получать дополнительный доход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.

Главное: Масштаб : "Укрпочта" планирует открыть не менее 1000 партнерских точек.

: "Укрпочта" планирует открыть не менее 1000 партнерских точек. Преимущества : люди будут забирать посылки без очередей в удобных местах, а бизнес получит новых клиентов и денежные "бонусы".

: люди будут забирать посылки без очередей в удобных местах, а бизнес получит новых клиентов и денежные "бонусы". Локации : к партнерству могут присоединиться магазины, кафе, аптеки, АЗС и другие бизнесы.

: к партнерству могут присоединиться магазины, кафе, аптеки, АЗС и другие бизнесы. Условия: посылки будут предоплаченными, а дополнительные инвестиции для сотрудничества - не нужны.

Что известно о планах "Укрпочты"

Согласно информации чиновника, "Укрпочта" начинает развитие сети партнерских отделений по всей стране.

"Мы уже имеем более 690 000 отделений партнеров по всему миру в 192 странах", - напомнил Смелянский.

Теперь компания, по его словам, планирует распространить этот опыт в Украине - открыть не менее 1000 партнерских точек до конца года.

Что изменится для рядовых граждан

Глава "Укрпочты" сообщил, что запланированные изменения станут преимуществом для клиентов национального почтового оператора.

"В точках выдачи будут только посылки, поэтому - никаких очередей и максимальная скорость", - объяснил он.

Кроме того, люди получат возможность выбрать именно ту локацию, где они планируют быть в ежедневных делах (АЗС, супермаркет, кафе и т.д.).

"Ну и, конечно, за удобство у нас никаких доплат не будет", - подчеркнул Смелянский.

Что от такого сотрудничества получат бизнесы

Гендиректор компании объяснил также, "зачем это бизнесам, которые станут партнерами "Укрпочты".

Речь идет, по его словам:

о дополнительном потоке "лучших в мире клиентов";

об оплате за выдачу посылки от 6 до 14 гривен (как бонус);

о возможности зарабатывать от 15 000 в месяц на 1 точку.

"Укрпочта" приглашает украинский бизнес к партнерству (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

Кого именно ищет в партнеры "Укрпочта"

Смелянский сообщил, что сейчас компания ищет "супермаркеты, кафе, аптеки, АЗС, различные магазины у дома (одежды, продуктов, электроники и т.д.) и другие места", где ежедневно бывают настоящие и потенциальные клиенты "Укрпочты".

"Нужны ли для этого какие-либо инвестиции или франчайзинговые взносы? Нет, ничего не нужно", - подчеркнул он и добавил, что "Укрпочта":

предоставит программное обеспечение;

привезет и заберет посылки.

"Нужен ли для этого терминал для приема оплат? Нет, на первом этапе не нужен. Все посылки будут предоплаченными", - констатировал чиновник.

Публикация Смелянского (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)

В завершение глава компании сообщил, что партнером "Укрпочты" могут быть:

юридические лица;

физические лица-предприниматели (ФОПы) на общей системе налогообложения;

ФОПы 3 и 2 групп.

"Начинайте бизнес с "Укрпочтой" легко - давайте развиваться и зарабатывать вместе", - подытожил Смелянский.