В Украине появится новый вид банков: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 4465-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию финансовой инклюзии в Украине". Он предусматривает введение банков финансовой инклюзии.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Банк финансовой инклюзии будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей его деятельности станет обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения).

Законом определяется на законодательном уровне особенности получения ограниченной банковской лицензии и деятельности банков финансовой инклюзии.

Также предполагается, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления.

"В получении ограниченной банковской лицензии могут быть заинтересованы действующие банки, почтовые операторы, крупные розничные сети, сети АЗС и другие компании, которые уже имеют опыт обслуживания значительного количества клиентов и разветвленную сеть обслуживания клиентов", - отметил Гетманцев.

Он добавил, что закон позволит весомо улучшить доступ к банковским и финансовым услугам тем людям, которые сейчас ограничены в нем по разным причинам.