В Украине появится новый вид банков: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 4465-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию финансовой инклюзии в Украине". Он предусматривает введение банков финансовой инклюзии.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Банк финансовой инклюзии будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей его деятельности станет обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения).
Законом определяется на законодательном уровне особенности получения ограниченной банковской лицензии и деятельности банков финансовой инклюзии.
Также предполагается, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления.
"В получении ограниченной банковской лицензии могут быть заинтересованы действующие банки, почтовые операторы, крупные розничные сети, сети АЗС и другие компании, которые уже имеют опыт обслуживания значительного количества клиентов и разветвленную сеть обслуживания клиентов", - отметил Гетманцев.
Он добавил, что закон позволит весомо улучшить доступ к банковским и финансовым услугам тем людям, которые сейчас ограничены в нем по разным причинам.
Закон о развитии финансовой инклюзии в Украине
Напомним, в июне этого года Верховная Рада приняла закон о развитии финансовой инклюзии в Украине. "Укрпочта" и другие компании с большой сетью могут получить ограниченные банковские лицензии.
Документ предусматривает появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг - банков финансовой инклюзии.
Они будут обслуживать граждан и мелкий бизнес в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях (вроде высокогорных регионов).
Ранее сообщалось, что несмотря на то, что в законопроекте нет ни слова об "Укрпочте", не секрет, что он писался под "Укрпочту, чтобы дать государственному почтовому оператору законную возможность предоставлять банковские услуги.