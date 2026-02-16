"Укрпочта" хочет запустить кредиты для пенсионеров: как это будет работать
Пенсионеры смогут получать в банке, который планирует создать "Укрпочта", небольшие кредиты, для потребительских нужд. Эти займы будут погашаться из следующей пенсионной выплаты.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
"Когда заработает банк ("Укрпочта.Банк" - ред.), будет просто официальный овердрафт (краткосрочный кредит - ред.)", - сказал он и добавил, что почтальоны уже кредитуют пенсионеров, покупая для них продукты в долг "на тетрадь".
Размер кредитов для пенсионеров
Как правило, это небольшие суммы, которые возвращаются со следующей пенсионной выплаты.
"Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь и она отмечает "Петровна. Две пачки макарон - 76 грн". Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия и бабушка закрыла предыдущий "овердрафт", - прокомментировал Смилянский.
Негласное разрешение почтальонам кредитовать пенсионеров
Компания не запрещает такую деятельность почтальонов, но в случае проверки финансового состояния отделения позволяет различия в размере одной заработной платы почтальона.
"Что будет от того, что я запрещу? Ну это же бред, разве почтальон не даст бабушке "Ольвию" или макароны?", - добавил гендиректор "Укрпочты".
Напомним, в январе Пенсионный фонд из общего объема средств в 82,6 млрд гривен на выплату пенсий направил 65,6 млрд гривен. Выплата пенсий осуществляется в период с 4 по 25 число ежемесячно. Деньги поступают на банковские карты или через отделения "Укрпочты" согласно индивидуальному графику получателя.
В Электронном кабинете Пенсионного фонда каждый может самостоятельно узнать накопленный страховой стаж и рассчитать размер будущей пенсии. Система автоматически подтягивает индивидуальные данные и делает расчет.