"Укрпочта" хочет запустить кредиты для пенсионеров: как это будет работать

Пенсионеры смогут получать в банке, который планирует создать "Укрпочта", небольшие кредиты, для потребительских нужд. Эти займы будут погашаться из следующей пенсионной выплаты.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Когда заработает банк ("Укрпочта.Банк" - ред.), будет просто официальный овердрафт (краткосрочный кредит - ред.)", - сказал он и добавил, что почтальоны уже кредитуют пенсионеров, покупая для них продукты в долг "на тетрадь".

Размер кредитов для пенсионеров

Как правило, это небольшие суммы, которые возвращаются со следующей пенсионной выплаты.

"Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь и она отмечает "Петровна. Две пачки макарон - 76 грн". Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия и бабушка закрыла предыдущий "овердрафт", - прокомментировал Смилянский.

Негласное разрешение почтальонам кредитовать пенсионеров

Компания не запрещает такую деятельность почтальонов, но в случае проверки финансового состояния отделения позволяет различия в размере одной заработной платы почтальона.

"Что будет от того, что я запрещу? Ну это же бред, разве почтальон не даст бабушке "Ольвию" или макароны?", - добавил гендиректор "Укрпочты".