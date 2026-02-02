ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Выплаты пенсий за январь сократили: сколько получили украинцы

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 16:31
UA EN RU
Выплаты пенсий за январь сократили: сколько получили украинцы Иллюстративное фото: стало известно, сколько выплатили пенсионерам в январе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пенсионный фонд Украины направил на финансирование пенсий за январь более 65 млрд гривен. Всего на социальные выплаты в этом месяце было выделено более 82 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Facebook.

Расходы на пенсии и другие выплаты

В январе 2026 года львиная доля финансирования была направлена именно на обеспечение пенсионеров. Из общего объема средств в 82,6 млрд гривен на пенсионные выплаты было выделено 65,6 млрд гривен.

Кроме пенсий, ПФУ профинансировал другие социальные направления:

  • жилищные субсидии и льготы - 4,9 млрд грн;
  • страховые выплаты - 3,2 млрд грн (в том числе 2,1 млрд грн на больничные);
  • государственные пособия и другие выплаты - 8,9 млрд грн.

Также в течение месяца органы фонда предоставили более 1,4 млн услуг гражданам, которые обратились за консультациями или оформлением документов.

Когда ждать февральские пенсии

В ПФУ подчеркнули, что финансирование выплат за следующий месяц начинается уже сегодня, 2 февраля 2026 года.

Обычно выплата пенсий осуществляется в период с 4 по 25 число ежемесячно. Деньги поступают на банковские карты или через отделения "Укрпочты" согласно индивидуальному графику получателя.

Выплаты пенсий в декабре

Стоит заметить, что в декабре 2025 года на пенсии украинцам направили 68,5 млрд гривен.

Если сравнивать этот показатель с январским, это на 2,9 млрд гривен больше.

Пенсионный фонд Украины ранее не раз заявлял, что выплаты пенсий, субсидий и страхового обеспечения осуществляются своевременно и по графику, несмотря на военное положение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Выплаты Пенсии в Украине
Новости
Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios
Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом