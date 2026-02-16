ua en ru
"Укрпошта" хоче запустити кредити для пенсіонерів: як це працюватиме

Україна, Понеділок 16 лютого 2026 13:00
UA EN RU
"Укрпошта" хоче запустити кредити для пенсіонерів: як це працюватиме Фото: Ігор Смілянський гендиректор "Укрпошти" коментує кредитування пенсіонерів (Влад Нестеров, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Сидоров

Пенсіонери зможуть отримувати у банку, який планує створити "Укрпошта", невеликі кредити, для споживних потреб. Ці позики будуть погашатися із наступної пенсійної виплати.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Коли запрацює банк ("Укрпошта.Банк" - ред.), буде просто офіційний овердрафт (короткостроковий кредит - ред.)", - сказав він та додав, що листоноші вже кредитують пенсіонерів, купуючи для них продукти в борг "на зошит".

Розмір кредитів для пенсіонерів

Як правило, це невеликі суми, які повертаються із наступної пенсійної виплати.

"Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає "Петрівна. Дві пачки макарон – 76 грн". Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила попередній "овердрафт", - прокоментував Смілянський.

Негласний дозвіл листоношам кредитувати пенсіонерів

Компанія не забороняє таку діяльність листонош, але у випадку перевірки фінансового стану відділення дозволяє розходження у розмірі однієї заробітної плати листношоні.

"Що буде від того, що я забороню? Ну це ж брєд, хіба листоноша не дасть бабусі "Ольвію" чи макарони?", - додав гендиректор "Укрпошти".

Нагадаймо, у січні Пенсійний фонд із загального обсягу коштів у 82,6 млрд гривень на виплату пенсій спрямував 65,6 млрд гривень. Виплата пенсій здійснюється в період з 4 по 25 число щомісяця. Гроші надходять на банківські картки або через відділення "Укрпошти" згідно з індивідуальним графіком отримувача.

В Електронному кабінеті Пенсійного фонду кожен може самостійно дізнатися накопичений страховий стаж та розрахувати розмір майбутньої пенсії. Система автоматично підтягує індивідуальні дані та робить розрахунок.

