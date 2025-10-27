ua en ru
Укрпочта ко Дню письменности анонсировала марку "Мова". Как выглядит новинка

Понедельник 27 октября 2025 14:27
Укрпочта ко Дню письменности анонсировала марку "Мова". Как выглядит новинка "Укрпочта" анонсировала новую марку, приуроченную ко Дню письменности (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Ко Дню украинской письменности и языка "Укрпочта" анонсировала новую почтовую марку. Она призвана отразить богатство и идентичность украинской культуры через символы, знакомые каждому украинцу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты" в Telegram.

Автор эскиза - Николай Кочубей

Эскиз марки создал украинский художник-график Николай Кочубей, чьи работы хранятся в Национальном музее Тараса Шевченко.

"…витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви "є", - так художник описывает идею марки, где соединены образы женщины в венке, белой птицы и петуха, калины, подсолнуха и козака Мамая в лодке.

"Каждый символ на марке - это часть нашего культурного наследия. Я хотел показать разнообразие Украины и любовь к родному языку через знакомые всем образы", - рассказал Кочубей.

Тираж и продажа

Тираж марки составляет 180 000 экземпляров.

Предзаказать марку можно на сайте postmark.ukrposhta.ua. А с 30 октября ее можно будет приобрести не только онлайн, но и в отделениях Укрпочты и филателистических магазинах по всей Украине.

Укрпочта ко Дню письменности анонсировала марку &quot;Мова&quot;. Как выглядит новинкаНовая марка от Укрпочты "Мова" (фото: Укрпочта/Telegram)

Читайте также о том, когда и как создали День украинской письменности и языка, а также почему сместилась дата праздника.

Ранее мы писали о том, что специально ко Дню украинской письменности и языка проводят Радиодиктант национального единства. В этом году автором текста стала писательница Евгения Кузнецова, а прочитала его - актриса Наталья Сумская.

