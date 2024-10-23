День украинской письменности и языка: когда отмечают праздник и почему изменилась дата

День украинской письменности и языка раньше ежегодно отмечали 9 ноября, теперь его перенесли на 27 октября.

РБК-Украина рассказывает, когда создали праздник и как его отмечать.

Когда создали праздник и почему изменилась его дата

День украинской письменности и языка создали 9 ноября 1997 года. Тогдашний президент Леонид Кучма поддержал инициативу общественных организаций и подписал соответствующий указ. С этого времени праздник отмечают ежегодно на государственном уровне.

9 ноября выбрали для празднования неслучайно, поскольку именно в этот день чествовали Преподобного Нестора-Летописца, автора самой древней украинской летописи "Повести временных лет", последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что именно с его работы начинается письменный украинский язык.

Когда Украина в 2023 году перешла на новый церковный календарь, то даты всех фиксированных праздников сместились на 13 дней. Соответственно, и день памяти Нестора-Летописца и День украинского языка з 9 ноября перенесли на 27 октября.

Отрывок из "Повести временных лет", образец кириллического письма на рубеже ХІ-ХІІ века (фото: Википедия)

Как отмечают День украинской письменности и языка

С 1999 года в этот праздник проводится Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика. Проект проходит при поддержке Министерства образования и науки Украины и Лиги украинских меценатов. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 5 млн человек из 20 стран мира. Победители получат ценные подарки и денежное вознаграждение.

С 2000 года до Дня украинской письменности и языка проводят Всеукраинский радиодиктант национального единства. В последние годы в этом "языковом флешмобе" принимают участие более полумиллиона украинцев на шести континентах планеты. В этом году радиодиктант состоится 25 октября, текст Оксаны Забужко прочтет военный и поэт Павел Вышебаба.

Также традиционно в этот праздник возлагают цветы к памятнику Нестору-летописцу, организуют тематические мероприятия, проводят акции в поддержку языка, вручают благодарности и награды популяризаторам украинского языка.

Всеукраинский радиодиктант национального единства ежегодно проводятся ко Дню украинской письменности и языка (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Какие мероприятия запланированы к празднику этого года

Кроме радиодиктанта национального единства, украинцев призывают приобщиться к флешмобу "#мовавільних", который организовало Министерство культуры и стратегических коммуникаций. Для этого в своих социальных сетях следует опубликовать строки любимой поэзии на украинском языке и поставить упомянутый хэштег. Также можно записать видео с декламацией стиха.

До 5 ноября будет проходить "Неделя украинского языка в Википедии". Чтобы присоединиться к инициативе, нужно зарегистрироваться в украиноязычном разделе и создать, или улучшить статьи в онлайн энциклопедии.

В Национальном музее литературы Украины до 28 октября будет проходить документальная выставка "Язык от запретов до утверждения". А в Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого до 31 октября будет проходить книжная выставка "Самая крепкая граница Украины – государственный язык".

Какие факты о нашей письменности и языке должен знать каждый украинец

Украинский язык насчитывает больше четверти миллиона слов. Наибольшее родство у нас с белорусским – 84% общей лексики, с польским – 70%, сербским – 68%, с русским – 62%.

Первые украинские слова были зафиксированы в V веке. Тогда византийский историк Приск Панийский во время путешествия по территории современной Украины записал слова "мед" и "блюдо".

Основателем украинского литературного языка считают Ивана Котляревского, а отцом – Тараса Шевченко. В основе литературного языка лежит приднепровский диалект.

За столетия, которые Украина была под гнетом России, наш язык пережил 134 запрета. Чтобы приблизить украинский к русскому в 1933 году из нашего алфавита изъяли букву "ґ", ее вернули только в 1990 году.

Среди восточнославянских языков украинский отличается своим уникальным восклицательным падежом. А буква "ї" отсутствует в большинстве алфавитов славянских языков, в наш алфавит ее ввели в XIX веке. Интересно, что больше всего слов в украинском языке начинается на букву "п".