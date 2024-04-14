В "Укроборонпроме" раскрыли подробности производства оружия вместе с Rheinmetall
Украина вместе с немецким оборонным заводом Rheinmetall производят оружие для ВСУ. Предприятия находятся в Украине, а Германия поставляет комплектующие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Укроборонпрома" Германа Сметанина в эфире телемарафона.
"Создано совместное производство с Rheinmetall. Это предприятие, которое на сегодняшний день зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира. Идет производство большой номенклатуры вооружения и военной техники. Но без создания совместных предприятий, используя комплектующие, которые поставляются нам из-за границы, окончательное производство находится в Украине", - сказал он.
Также Сметанин отметил, что ряд продуктов ОПК производится на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.
По его словами, за границей составляют наиболее критическое вооружение, чтобы обезопасить производство.
Оружие украинского производства
Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что в Украине работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Оружие для украинской армии производят около 300 тысяч граждан.
Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил, что за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.
Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.
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