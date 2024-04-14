В "Укроборонпромі" розкрили подробиці виробництва зброї разом з Rheinmetall
Україна разом з німецьким оборонним заводом Rheinmetall виробляють зброю для ЗСУ. Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає комплектуючі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна в ефірі телемарафону.
"Створене спільне виробництво з Rheinmetall. Це підприємство, яке на сьогодні зареєстроване у Німеччині, але воно має виробничі потужності у багатьох країнах світу. Йде виробництво великої номенклатури озброєння і військової техніки. Але без створення спільних підприємств, використовуючи комплектуючі, які постачаються нам з-за кордону, кінцеве виробництво знаходиться в Україні", - сказав він.
Також Сметанін зазначив, що низка продуктів ОПК виробляється на території країн-партнерів, але за допомогою українських комплектуючих.
За його словами, за кордоном складають найбільш критичне озброєння, щоб убезпечити виробництво.
Зброя українського виробництва
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначав, що в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Зброю для української армії виробляють майже 300 тисяч громадян.
Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.
Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.
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