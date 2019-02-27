В "Укроборонпромі" заперечили факти закупівлі деталей з РФ

За словами Омельченка, з країною-агресором не може бути офіційного імпорту запчастин для військової техніки

"Укроборонпром" не здійснював закупівлю чи постачання деталей та запчастин з Російської Федерації (РФ). Про це повідомив перший заступник генерального директора "Украоборонпром" Сергій Омельченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що "протягом останніх років налагоджено виробництво в Україні більше половини з переліку тих деталей і матеріалів, які використовуються у виробництві, ремонті озброєння і техніки".

"В той же час ще цілий перелік деталей, які заміщені. Вони раніше вироблялися на території Росії, а зараз не постачаються. Вони заміщені західними аналогами", - повідомив Омельченко.

За його словами, з країною-агресором не може бути офіційного імпорту запчастин для військової техніки та озброєння.

"Чи то є контрабанда, чи офіційний імпорт - це питання правоохоронних органів. Офіційних імпортів ніяких не може бути з країною-агресором. Але в той же час, якщо нам потрібно постачати озброєння та військову техніку до лав наших Збройних сил, "Укроборонпром" здійснює роботу щодо отримання відповідних матеріалів і деталей по всьому світові. Звичайно, не йдеться про закупівлю деталей або будь-яку торгівлю з Росією", - додав він.

Нагадаємо, з розслідування журналістів випливає, що люди з оточення Петра Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері. Зокрема, повідомлялося, що син Олега Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.

РБК-Україна писало, що комітет Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони на наступному засіданні може розглянути факти, наведені у журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" щодо розкрадань в оборонному комплексі.