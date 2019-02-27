Комітет нацбезпеки розгляне матеріали журналістів щодо розкрадань в ОПК

Фото: Іван Вінник (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання комітету планується на наступному пленарному тижні

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони на наступному засіданні може розглянути факти, наведені у журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" щодо розкрадань в оборонному комплексі. Про це повідомив секретар комітету Іван Вінник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, засідання комітету планується на наступному пленарному тижні.

"Ми дочекаємось ще якихось офіційних заяв від уповноважених антикорупційних органів НАБУ, САП та ДБР. Адже журналісти зробили акцент саме на корупційності цих оборудок. А вже по результатам цього на наступний пленарний тиждень зберемо засідання комітету. Це питання може розглянути не тільки комітет, але й ТСК, яку я очолюю", - повідомив Вінник.

Депутат наголосив, що з 2015 року правоохоронці порушили 4 кримінальних провадження щодо розкрадань у оборонній сфері, про які йдеться у матеріалах журналістського розслідування.

"Нам стало відомо, що вже 4 провадження по цих матеріалах було порушено ще в 2015-2018 роках. Наскільки нам відомо, навіть один з фігурантів на прізвище Рогоза вже отримав підозру та був навіть затриманий. Йому обрано запобіжний захід, який, до речі, обмежує його волю. Тому говорити, що правоохоронна система нічого з цього не робила - безпідставно", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, з розслідування журналістів випливає, що люди з оточення Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері. Зокрема, повідомлялося, що син Олега Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.

Як писало РБК-Україна, представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що "Укроборонпром" і Олег Гладковський планують судитися з журналістами.

Додамо, глава держави Петро Порошенко підтримав призупинення повноважень Олега Гладковського на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Джерело в РНБО повідомило РБК-Україна, що після відсторонення Гладковського в Раді національної безпеки і оборони не планується призначати в.о. першого заступника голови відомства.