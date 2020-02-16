ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укроборонпром" уклав договір з підозрюваною у розтраті компанією на 9 млн гривень

Новини » Політика     16.02.2020 - 12:26
"Укроборонпром" уклав договір з підозрюваною у розтраті компанією на 9 млн гривень
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Оборонне відомство має намір заплатити компанії понад 9 млн гривень

Державний концерн "Укроборонпром" уклав договір без конкурсу на понад 9 млн гривень з компанією, директора і власника якої підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Слідство-Інфо".

У матеріалах розслідування йдеться, що державне підприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор" без конкурсу замовило послуги з оновлення паливного складу у компанії "Урс Груп" на понад 9 млн гривень. Договір сторони уклали 10 лютого, однак детальні умови досі не були оприлюдненими.

Зазначається, що директора та власника компанії "Урс Груп" підозрюють у розтраті державних коштів. Компанія наприкінці 2016 року уклала договір з "Комбінат "Рекорд" щодо ремонту споруди для наливання нафтопродуктів, однак роботи фактично не були виконаними. У січні 2017 року суд арештував гроші на банківських рахунки компанії.

Крім того, компанія "Урс Груп" фігурує в інших кримінальних провадженнях, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та підробкою документів для отримання будівельної ліцензії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держконцерн "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" у справі проти заводу "Артема". Російська компанія вимагала від заводу "Артема" виплатити майже 55 млн гривень за попередні контракти.

Екс-чиновнику Рівненської ОДА повідомили про підозру у розтраті 1,6 млн гривень Міноборони планує закупити ракетні системи "Нептун"
Новини України Укроборонпромрастрата
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся