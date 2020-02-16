"Укроборонпром" заключил договор с подозреваемой в растрате компанией на 9 млн гривен

Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Оборонное ведомство намерено заплатить компании более 9 млн гривен

Государственный концерн "Укроборонпром" заключил договор без конкурса на более 9 млн гривен с компанией, директора и владельца которой подозревают в растрате бюджетных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Слідство-Інфо".

В материалах расследования говорится, что государственное предприятие "Луцкий ремонтный завод "Мотор" без конкурса заказало услуги по обновлению топливного склада в компании "Урс Групп" на более 9 млн гривен. Договор стороны заключили 10 февраля, однако детальные условия до сих пор не были обнародованы.

Отмечается, что директора и владельца компании "Урс Групп" подозревают в растрате государственных средств. Компания в конце 2016 года заключила договор с "Комбинат "Рекорд" по ремонту сооружения для налива нефтепродуктов, однако работы фактически не были выполнены. В январе 2017 года, суд арестовал деньги на банковских счетах компании.

Кроме того, компания "Урс Групп" фигурирует и в других уголовных процессах, связанных с уклонением от уплаты налогов и подделкой документов для получения строительной лицензии.

Напомним, ранее сообщалось, что госконцерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" в деле против завода "Артема". Российская компания требовала от завода "Артема" выплатить почти 55 млн гривен за предварительные контракты.