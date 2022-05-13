"Укроборонпром" відновив трофейну техніку на 1,5 млрд гривень
Державний концерн "Укроборонпром" успішно відремонтував і відновив трофейну російську військову техніку на загальну суму півтора мільярда гривень. Зараз вона задіяна військовими ЗСУ на полях битв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера держконцерну.
"Фінансові втрати окупантів на українській землі ростуть. На сьогодні трофейна техніка сумарною вартістю у півтора мільярда гривень успішно накриває вогнем своїх творців", - розповіла прес-секретар ДК Наталія Сад.
Вона зазначила, що наразі мова йде тільки про ту техніку, яка підприємствами "Укроборонпрому" була відновлена, при цьому величезну кількість цілої та неушкодженої техніки ворог просто кидав на полі бою.
При цьому сума збитків, завданих рашистами українському оборонно-промисловому комплексу, склала вже понад 100 мільярдів гривень. Ця цифра - лише проміжна, оскільки війна триває, додала Сад.
Раніше повідомлялося, що наприкінці квітня у Харкові знайшли таємний склад танкових запчастин, які були призначені для російських окупантів.
Нагадаємо, "Укроборонпром" на початку війни перемістив свої підприємства і заводи для безпеки, а також освоїв ремонт російської трофейної техніки.
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