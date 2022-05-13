ru ua
Пт, 13 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Укроборонпром" восстановил трофейную технику на 1,5 млрд гривен

Новина українською →
Пятница 13 мая 2022 05:58
"Укроборонпром" восстановил трофейную технику на 1,5 млрд гривен Фото: захваченный украинскими военными российский БМП-3 (t.me/nexta.live)
Автор: Владимир Костырин

Государственный концерн "Укроборонпром" успешно отремонтировал и восстановил трофейную российскую военную технику на общую сумму полтора миллиарда гривен. Сейчас она задействована военными ВСУ на полях сражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера госконцерна.

"Финансовые потери оккупантов на украинской земле растут. На сегодня ​​трофейная техника суммарной стоимостью в полтора миллиарда гривен успешно накрывает огнем своих творцов", - рассказала пресс-секретарь ГК Наталья Сад.

Она отметила, что в данном случае речь идет только о той технике, которая предприятиями "Укроборонпрома" была восстановлена, при этом огромное количество целой и неповрежденной техники враг просто бросал на поле боя.

При этом сумма ущерба, нанесенного рашистами украинскому оборонно-промышленному комплексу, составила уже более 100 миллиардов гривен. Эта цифра - лишь промежуточная, так как война продолжается, добавила Сад.

Ранее сообщалось, что в конце апреля в Харькове нашли тайный склад танковых запчастей, которые были предназначены для российских оккупантов.

Напомним, "Укроборонпром" в начале войны переместил свои предприятия и заводы для безопасности, а также освоил ремонт российской трофейной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОПК Укрборонпром Военная техника Война России против Украины
NEWS
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
DAILY
Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область