"Укроборонпром" перемістив заводи і освоїв ремонт російської трофейної техніки

Державний концерн "Укроборонпром" перемістив свої підприємства і заводи для безпеки, продовжує постачати українській армії військову техніку, а також ремонтує захоплену у російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера держконцерну від 28 березня про ситуацію з оборонкою.

"Підприємства "Укроборонпрому" на 100% виконують щоденний графік виробництва і ремонту військової техніки, узгоджений головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним", - розповіла прес-секретар ЦК Наталія Сад. Скільки і якою саме - не розголошується з міркувань безпеки. Також підприємства освоїли ремонт російської трофейної техніки. Йдеться, зокрема, про реактивні системи залпового вогню "Смерч" і "Ураган", та зенітно-ракетний комплекс "Оса". Зазначається, що з перших днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни держконцерн здійснює перенесення своїх підприємств на безпечну територію. Перенесення потужностей стосується і документообігу (ведеться в хмарному сховищі за межами України). Також оборонні підприємства ДК отримали першу партію супутникового інтернету Starlink.