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"Укроборонпром" перемістив заводи і освоїв ремонт російської трофейної техніки

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Понеділок 28 березня 2022 23:49
"Укроборонпром" перемістив заводи і освоїв ремонт російської трофейної техніки Фото: ЗРК" Оса " (bellingcat.com)
Автор: Володимир Костирін

Державний концерн "Укроборонпром" перемістив свої підприємства і заводи для безпеки, продовжує постачати українській армії військову техніку, а також ремонтує захоплену у російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера держконцерну від 28 березня про ситуацію з оборонкою.

"Підприємства "Укроборонпрому" на 100% виконують щоденний графік виробництва і ремонту військової техніки, узгоджений головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним", - розповіла прес-секретар ЦК Наталія Сад.

Скільки і якою саме - не розголошується з міркувань безпеки.

Також підприємства освоїли ремонт російської трофейної техніки. Йдеться, зокрема, про реактивні системи залпового вогню "Смерч" і "Ураган", та зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Зазначається, що з перших днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни держконцерн здійснює перенесення своїх підприємств на безпечну територію.

Перенесення потужностей стосується і документообігу (ведеться в хмарному сховищі за межами України). Також оборонні підприємства ДК отримали першу партію супутникового інтернету Starlink.

Раніше повідомлялося, що 27 березня в Чернігівській області ЗСУ поповнили список трофеїв двома броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У".

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Укрборонпром Війна Росії проти України
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