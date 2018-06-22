Концерн позивається про захист честі, гідності та ділової репутації

Державний концерн Укроборонпром подав позов до суду проти видання "Новое время" за публікацію розслідування про незаконну схему закупівлі продукції. Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Так, концерн позивається про захист честі, гідності та ділової репутації.

Справу розглядатиме Подільський районний суд Києва. Відповідач від "Нового времени" у цій справі - автор матеріалу, журналіст Іван Верстюк та "Видавничий дім Медіа-ДК", який видає журнал "Новое время".

Укроборонпром вимагає від видання спростувати, на його думку, недостовірну інформацію в публікації.

"Публікація видання дискредитує ділову репутацію Укроборонпрому та його закордонних партнерів. Вона ставить під загрозу зриву як незавершений контракт на поставку БМП-1 для Збройних сил України, так і плановані закупки озброєння по імпорту в країнах ЄС", - заявили в концерні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний редактор українського видання "Новое время" Віталій Сич повідомив, що готовий до суду через публікацію матеріалу про корупційні схеми в оборонно-промисловому комплексі, яка спричинила гучний скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

Нагадаємо, 5 квітня журнал "Новое время" опублікував матеріал журналіста Івана Верстюка "Служили два товариша", в якому розкриваються факти корупції в українському військово-промисловому комплексі. Зокрема, автор стверджує, що Пашинський і заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський використовують схеми для отримання незаконних доходів.

Як приклад описаний підозрілий контракт на поставку Житомирським бронетанковим заводом бойових машин піхоти (БМП). Зазначимо, згідно з підписаним у 2016-2017 роках контрактом Україна купила у компанії з Польщі партію БМП, які раніше були придбані в Чехії як металобрухт за 20-25 тис. євро. Згодом разом з модернізацією вони обійшлися бюджету в 200 тис. доларів за одиницю.

Через кілька днів Пашинський через ЗМІ зажадав від НВ спростувати викладені в статті факти, назвав матеріал спробою дискредитації України перед союзниками і "обвинуваченням проти міждержавних відносин" з Чехією і Польщею, а також спробою "зірвати першу поставку бронетехніки з країн НАТО".

Слідом за цим, за словами головного редактора журналу Віталія Сича, в редакцію з боку Пашинського почали надходити погрози, а його адвокати вимагали опублікувати спростування. У той же час сам голова парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони заявив, що не бачить у діях своїх юристів ніякого тиску.

Державний концерн "Укроборонпром" назвав матеріал Верстюка "диверсією проти обороноздатності України". У парламентському комітеті з нацбезпеки пообіцяли перевірити інформацію, яка стосується корупції на закупівлі техніки, однак виключили, що корупційна складова присутня саме у вищевказаному контракті. Передбачається, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі за запитом комітету розсекретить дані про цьому замовленні та транзакції.