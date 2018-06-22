Концерн подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации

Государственный концерн Укроборонпром подал иск в суд против издания "Новое время" за публикацию расследования о незаконной схеме закупки продукции. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Так, концерн подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Дело будет рассматривать Подольский районный суд Киева. Ответчик от "Нового времени" в этом деле - автор материала, журналист Иван Верстюк и "Издательский дом Медиа-ДК", который издает журнал "Новое время".

Укроборонпром требует от издания опровергнуть, по его мнению, недостоверную информацию в публикации.

"Публикация издание дискредитирует деловую репутацию Укроборонпрома и его иностранных партнеров. Она ставит под угрозу срыва как незавершенный контракт на поставку БМП-1 для Вооруженных сил Украины, так и планируемые закупки вооружения по импорту в странах ЕС", - заявили в концерне.

Напомним, ранее сообщалось, что главный редактор украинского издания "Новое время" Виталий Сыч сообщил, что готов к суду за публикацию материала о коррупционных схемах в оборонно-промышленном комплексе, которая вызвала громкий скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

Напомним, 5 апреля журнал "Новое время" опубликовал материал журналиста Ивана Верстюка "Служили два товарища", материал журналиста Ивана Верстюка "Служили два товарища", в котором раскрываются факты коррупции в украинском военно-промышленном комплексе. В частности, автор утверждает, что Пашинский и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский используют схемы для получения незаконных доходов.

В качестве примера описан подозрительный контракт на поставку Житомирским бронетанковым заводом боевых машин пехоты (БМП). Отметим, согласно подписанному в 2016-2017 годах контракту Украина закупила у компании из Польши партию БМП, которые ранее были приобретены у Чехии как металлолом за 20-25 тыс. евро. Впоследствии вместе с модернизацией они обошлись бюджету в 200 тыс. долларов за единицу.

Через несколько дней Пашинский через СМИ потребовал от НВ опровергнуть изложенные в статье факты, назвал материал попыткой дискредитации Украины перед союзниками и "обвинением против межгосударственных отношений" с Чехией и Польшей, а также попыткой "сорвать первую поставку бронетехники из стран НАТО".

Вслед за этим, по словам главреда журнала Виталия Сыча, в редакцию со стороны Пашинского начали поступать угрозы, а его адвокаты требовали опубликовать опровержение. В то же время сам глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны заявил, что не видит в действиях своих юристов никакого давления.

Государственный концерн "Укроборонпром" назвал материал Верстюка "диверсией против обороноспособности Украины". В парламентском комитете по нацбезопасности пообещали проверить информацию, которая касается коррупции на закупках техники, однако исключили, что коррупционная составляющая присутствует именно в вышеуказанном контракте. Предполагается, что Министерство экономического развития и торговли по запросу комитета рассекретит данные об этом заказе и транзакции.