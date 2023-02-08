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"Укроборонпром" стал партнером чешской VOP CZ. Вместе будут производить бронетехнику

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Среда 08 февраля 2023 12:40
"Укроборонпром" стал партнером чешской VOP CZ. Вместе будут производить бронетехнику Фото: "Укроборонпром" стал партнером чешской VOP CZ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укроборонпром" достиг договоренностей с чешским производителем военной техники VOP CZ в сфере бронетехники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

За приоритет "Укроборонпром" и VOP CZ определили производство, ремонт, совместные разработки бронированной техники и создание цепочек снабжения деталей и изделий.

"В целом сотрудничество предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров", - добавляет пресс-служба.

Углубление партнерства будет способствовать интеграции Украины в ОПК НАТО. Сегодня "Укроборонпром" имеет договоренности о сотрудничестве с более чем 10 странами-членами Альянса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала сотрудника "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку.

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