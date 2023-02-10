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"Укроборонпром" планує виробництво нового озброєння разом із чеським виробником

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П'ятниця 10 лютого 2023 14:16
"Укроборонпром" планує виробництво нового озброєння разом із чеським виробником Фото: "Укроборонпром" планує виробництво нового озброєння разом із чеським виробником (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Державний концерн "Укроборонпром" планує виробляти нове озброєння разом із чеським виробником броньованої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника компанії Наталії Сад в ефірі телеканалу "Київ".

За її словами, український концерн уклав міжнародний документ із чеським виробником броньованої техніки.

"З ними ми плануємо виробляти, ремонтувати, розробляти нові зразки озброєння, зокрема у бронетанковій галузі. Перші зразки техніки з'являться вже дуже скоро", - розповіла вона.

Крім того, Сад зазначила, що "Укроборонпром" хоче сконцентруватися на виготовленні всієї лінійки снарядів радянських калібрів.

"Нам постійно потрібно шукати резерви, щоб вагомо відповідати супротивникові. У фокусі – вся лінійка снарядів радянських калібрів. Ми заточені на те, щоб відновити виробництво всієї лінійки боєприпасів", - сказала речник компанії.

Як повідомлялося, "Укроборонпром" досяг домовленостей із чеським виробником військової техніки VOP CZ у сфері бронетехніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.

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