"Укроборонпром" планує виробництво нового озброєння разом із чеським виробником
Державний концерн "Укроборонпром" планує виробляти нове озброєння разом із чеським виробником броньованої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника компанії Наталії Сад в ефірі телеканалу "Київ".
За її словами, український концерн уклав міжнародний документ із чеським виробником броньованої техніки.
"З ними ми плануємо виробляти, ремонтувати, розробляти нові зразки озброєння, зокрема у бронетанковій галузі. Перші зразки техніки з'являться вже дуже скоро", - розповіла вона.
Крім того, Сад зазначила, що "Укроборонпром" хоче сконцентруватися на виготовленні всієї лінійки снарядів радянських калібрів.
"Нам постійно потрібно шукати резерви, щоб вагомо відповідати супротивникові. У фокусі – вся лінійка снарядів радянських калібрів. Ми заточені на те, щоб відновити виробництво всієї лінійки боєприпасів", - сказала речник компанії.
Як повідомлялося, "Укроборонпром" досяг домовленостей із чеським виробником військової техніки VOP CZ у сфері бронетехніки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.
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