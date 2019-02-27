ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укроборонпром" передав правоохоронцям майже 400 матеріалів щодо злочинів на ДК

Новини » Політика    27.02.2019 - 18:12
"Укроборонпром" передав правоохоронцям майже 400 матеріалів щодо злочинів на ДК
Фото: Сергій Омельченко (скріншот відео)

У ДК зазначили, що ведуть діяльність щодо виявлення порушень на своїх підприємствах

За чотири роки державний концерн "Укроборонпром" передав правоохоронцям майже 400 матеріалів щодо злочинів на власних підприємствах. Про це повідомив перший заступник генерального директора "Укроборонпрома" Сергій Омельченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що сам концерн веде діяльність щодо виявлення порушень на своїх підприємствах. 

"Я зазначу, що протягом чотирьох років, починаючи з 2014 року і по кінець 2018 року, до правоохоронних органів було передано більше 370 матеріалів, що свідчать про ознаки вчинення тих або інших правопорушень чи злочинів", - заявив Омельченко.

Перший замгендиректора заявив, що концерн надав слідству всі матеріали щодо справи, яку розслідують САП та НАБУ стосовно заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського.

"Ми почули від розслідувачів, що є якісь факти, які мали місце з 2015-го року. Довожу до вашого відома, що "Укроборонпром" надав усі запитувані матеріали органам слідства та не чинив жодних перешкод для здійснення процесуальної діяльності слідчими, що розслідують згадані справи", - повідомив Омельченко.

Нагадаємо, Омельченко заявив, що "Укроборонпром" не здійснював закупівлю або поставку деталей і запчастин з Російської Федерації (РФ).

Як писало РБК-Україна раніше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактами, які були оприлюднені в програмі "Наші гроші" по розкраданням в оборонному комплексі України.

Додамо, в розслідуванні журналістів "Наші гроші" зазначалося, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. Зазначалося, що син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки.

В "Укроборонпромі" заперечили факти закупівлі деталей з РФ Гладковський заявив про готовність співпрацювати зі слідчими
Новини України Укроборонпромрозкрадання
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся