"Укроборонпром" передав правоохоронцям майже 400 матеріалів щодо злочинів на ДК

Фото: Сергій Омельченко (скріншот відео)

У ДК зазначили, що ведуть діяльність щодо виявлення порушень на своїх підприємствах

За чотири роки державний концерн "Укроборонпром" передав правоохоронцям майже 400 матеріалів щодо злочинів на власних підприємствах. Про це повідомив перший заступник генерального директора "Укроборонпрома" Сергій Омельченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що сам концерн веде діяльність щодо виявлення порушень на своїх підприємствах.

"Я зазначу, що протягом чотирьох років, починаючи з 2014 року і по кінець 2018 року, до правоохоронних органів було передано більше 370 матеріалів, що свідчать про ознаки вчинення тих або інших правопорушень чи злочинів", - заявив Омельченко.

Перший замгендиректора заявив, що концерн надав слідству всі матеріали щодо справи, яку розслідують САП та НАБУ стосовно заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського.

"Ми почули від розслідувачів, що є якісь факти, які мали місце з 2015-го року. Довожу до вашого відома, що "Укроборонпром" надав усі запитувані матеріали органам слідства та не чинив жодних перешкод для здійснення процесуальної діяльності слідчими, що розслідують згадані справи", - повідомив Омельченко.

Нагадаємо, Омельченко заявив, що "Укроборонпром" не здійснював закупівлю або поставку деталей і запчастин з Російської Федерації (РФ).

Як писало РБК-Україна раніше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактами, які були оприлюднені в програмі "Наші гроші" по розкраданням в оборонному комплексі України.

Додамо, в розслідуванні журналістів "Наші гроші" зазначалося, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. Зазначалося, що син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки.