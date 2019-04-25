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"Укрнафта" починає пошук нового голови правління

Новини » Економіка    25.04.2019 - 18:35
"Укрнафта" починає пошук нового голови правління
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Роллінс залишить посаду 30 квітня і отримає компенсацію за дострокове припинення контракту

Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" починає пошук нового голови правління компанії. Про це на брифінгу зборів акціонерів сказав голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вітренко підтвердив, що Марк Роллінс залишить посаду 30 квітня і йому буде виплачена компенсація за дострокове припинення контракту.

"Поки ми тільки обговорили стратегію пошуку на посаду голови правління "Укрнафти". Зауважу, що цього місяця спливає термін повноважень пана Роллінса. З 1 травня повноваження голови правління буде виконувати Олег Гез. Найближчим часом у відповідності до стратегії ми почнемо пошук кандидатів на голову правління", - сказав він.

Нагадаємо, на загальному зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" 28 березня 2019 року акціонери "Укрнафти" призвели структуру управління компанії у відповідність до вимог закону про акціонерні товариства, затвердили оновлений статут і положення про спостережну раду. Наглядовій раді передали повноваження призначати і звільняти голову правління, які раніше були в компетенції зборів акціонерів.

У зв'язку зі зміною в структурі управління компанією, акціонери вирішили достроково припинити повноваження чинного голови правління Марка Роллінса 30 квітня. За рішенням акціонерів з 1 травня Олег Гез, чинний заступник голови правління і виконавчий віце-президент по збуту, тимчасово буде виконувати обов'язки керівника "Укрнафти" до обрання нового голови.

У той же час голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс не виключив, що він залишиться в компанії, коли наглядова рада визначитися з форматом призначення на цю посаду. Він також сказав, що може взяти участь у конкурсі.

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