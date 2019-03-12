"Нафтогаз" анонсував зміну голови правління "Укрнафти"

Фото: Марк Роллінс (РБК-Україна)

Марка Роллинса планують звільнити з 30 квітня

На загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта", яке відбудеться 28 березня 2019 року, планується змінити статут "Укрнафти" в рамках реформи системи корпоративного управління компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Як наголошується в повідомленні, планується, що загальні збори акціонерів ухвалять рішення про припинення повноважень діючих та обрання нових членів наглядової ради. Нова наглядова рада "Укрнафти" буде сформована загальними зборами акціонерів з 11 осіб, шість з яких будуть незалежними директорами. З решти п'яти директорів три будуть представляти НАК "Нафтогаз України", два - міноритарних акціонерів.

Крім того, акціонери планують припинити повноваження голови правління "Укрнафти" Марка Роллінса з 30 квітня 2019 року, повідомили в "Нафтогазі".

"Якщо до цього часу наглядова рада не визначиться з кандидатурою керівника товариства, то ці повноваження тимчасово виконуватиме особа, призначена загальними зборами акціонерів", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват", які повністю контролювали менеджмент до 2015 року.

Нагадаємо, Марк Роллінс був призначений на посаду голови правління ПАТ "Укрнафта" в 2015 році після тривалого конфлікту між урядом і міноритарними акціонерами компанії - групою "Приват".