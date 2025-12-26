RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В "Укрэнерго" заявили об улучшении ситуации со светом после Рождества

Фото: в "Укрэнерго" заявили об улучшении ситуации со светом после Рождества (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

По состоянию на утро, 26 декабря, ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается, несмотря на постоянные российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время телемарафона.

По его словам, сложно вспомнить ночь - не только рождественскую, но и любую другую - когда оккупанты не наносили удары по энергетике.

"Россияне каждый день запускают дроны и бьют традиционно артиллерией и другими средствами по объектам энергетики. На сегодняшнее утро ситуация улучшается", - рассказал глава компании.

В то же время, как отметил Зайченко, энергетики продолжают работать сразу, как только это позволяют условия безопасности. Результаты этой работы, по его словам, потребители могут видеть в режиме реального времени, ведь свет есть в каждом доме.

Глава "Укрэнерго" также обратил внимание, что на Рождество графики отключений электроэнергии были смягчены, а в отдельных регионах ограничения вообще не применялись. Он подчеркнул, что это не связано с перенаправлением электроэнергии.

"О перенаправлении речь не идет. Это самоотверженная работа всех энергетиков - ремонтных бригад "Укрэнерго", операторов системы распределения и специалистов, которые занимаются восстановлением генерации", - подчеркнул Зайченко.

По его словам, именно благодаря совместным усилиям удалось восстановить объекты, которые получили значительные повреждения во время последней массированной ракетной атаки, и обеспечить украинцам возможность пользоваться электроэнергией в течение большей части суток.

 

Последствия ударов по энергетике

Напомним, Россия отвергла рождественское перемирие и устроила новые воздушные удары по территории Украины. Оккупанты продолжили атаки на объекты украинской энергетики. Вследствие этого были обесточивания в ряде областей Украины.

Сначала в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.

Затем аварийные ограничения начали действовать в Сумской и Полтавской областях.

Однако впоследствии появилась информация об отмене графиков отключения света в ряде областей.

