"Укрэнерго" сократило объемы отключений света на завтра: будут ли графики

В Украине 27 октября будут применяться графики ограничения мощности в отдельных регионах. Отключений электричества для бытовых потребителей не прогнозируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".
В компании отметили, что меры ограничения потребления будут применяться только в отдельных регионах. При этом бытовых потребителей ограничения не коснутся.
"В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" также предупредили, что объемы применения ограничений могут измениться и призвали следить за обновлениями и экономно потреблять электроэнергию.
Отметим, что ограничения электропотребления в Украине действуют из-за российских терактов против энергетики, а графики отключений - вещь нестабильная и могут меняться несколько раз в день из-за новых повреждений и изменения баланса в системе.
Впрочем, ситуация начала понемногу выравниваться. Уже 26 октября объем отключений стал значительно меньше, чем за день до этого, а ряд регионов вообще был со светом весь день.
Больше о ситуации в энергосистеме - в материале РБК-Украина "Россия бьет по новым целям: как Кремль изменил тактику обстрелов энергетики Украины".