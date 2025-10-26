"Укренерго" скоротило обсяги відключень світла на завтра: чи будуть графіки

В компанії зазначили, що заходи обмеження споживання будуть застосовуватися тільки в окремих регіонах. При цьому побутових споживачів обмеження не торкнуться.

"У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", - сказано у повідомленні.

В "Укренерго" також попередили, що обсяги застосування обмежень можуть змінитися й закликали стежити за оновленнями та ощадливо споживати електроенергію.