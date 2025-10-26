"Укрэнерго" сократило объемы отключений света на завтра: будут ли графики

В Украине 27 октября будут применяться графики ограничения мощности в отдельных регионах. Отключений электричества для бытовых потребителей не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

В компании отметили, что меры ограничения потребления будут применяться только в отдельных регионах. При этом бытовых потребителей ограничения не коснутся.

"В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также предупредили, что объемы применения ограничений могут измениться и призвали следить за обновлениями и экономно потреблять электроэнергию.