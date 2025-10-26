ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

"Укренерго" скоротило обсяги відключень світла на завтра: чи будуть графіки

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 21:26
"Укренерго" скоротило обсяги відключень світла на завтра: чи будуть графіки Ілюстративне фото: обмежувати в "Укренерго" обіцяють тільки промислових споживачів (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 27 жовтня будуть застосовуватися графіки обмеження потужності в окремих регіонах. Відключень електрики для побутових споживачів не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис НЕК "Укренерго".

В компанії зазначили, що заходи обмеження споживання будуть застосовуватися тільки в окремих регіонах. При цьому побутових споживачів обмеження не торкнуться.

"У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", - сказано у повідомленні.

В "Укренерго" також попередили, що обсяги застосування обмежень можуть змінитися й закликали стежити за оновленнями та ощадливо споживати електроенергію.

Ситуація в енергетиці: що з відключеннями

Зазначимо, що обмеження електроспоживання в Україні діють через російські теракти проти енергетики, а графіки відключень - річ нестабільна та можуть змінюватися кілька разів на день через нові пошкодження та зміну балансу у системі.

Втім, ситуація почала потроху вирівнюватися. Вже 26 жовтня обсяг відключень став значно меншим, ніж за день до цього, а низка регіонів взагалі була зі світлом увесь день.

Більше про ситуацію в енергосистемі - в матеріалі РБК-Україна "Росія б'є по нових цілях: як Кремль змінив тактику обстрілів енергетики України".

Відключеня світла Графіки відключення світла Укренерго
