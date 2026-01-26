RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

"Укрэнерго" рассказало, что будет с графиками отключений света 27 января

Фото: 27 января отключения света будут действовать по всей территории Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 27 января, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать во всех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

Отмечается, что графики отключений света продолжают действовать в результате вражеских комбинированных ударов по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" также призвало всех украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда она будет появляться по графику.

 

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, сегодня, 26 января, по всей стране применяются графики почасовых отключений света из-за постоянных атак РФ на энергетические объекты Украины.

В частности, ночью оккупанты вновь атаковали объекты энергетики Украины. Вследствие вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях.

По данным аналитиков, страна-агрессор усилила дальнобойные удары по энергетическим объектам Украины, чтобы разделить единую энергосистему на отдельные "энергетические острова".

Отметим, сегодня днем энергетики вернули Киевскую область к графикам отключений света после почти двух недель экстренных отключений.

РБК-Украина ранее писало, что в Черниговской области до сих пор сложная ситуация с электроснабжением. В регионе действуют жесткие графики почасовых отключений электроэнергии - некоторые хозяйства находятся без света до 19-20 часов в сутки.

Вследствие серьезных проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов в Украине было введено чрезвычайное положение в энергетике. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергия